Lewandowski ryktas bort – uttalar sig om framtiden

Robert Lewandowski sitter på ett utgående kontrakt med FC Barcelona och ryktas bort.

Nu uttalar sig den polske stjärnan om framtiden.

– Jag får se vad jag ska göra med mitt liv, säger han till AS.

FC Barcelona-stjärnan Robert Lewandowski har varit omskriven den senaste tiden.

Den polske anfallaren sitter på ett utgående kontrakt med den spanska storklubben och det har ryktats om såväl Manchester United (uppgifter som även skjutits ned) samt Saudiarabien.

Nu uttalar sig Lewandowski själv om framtiden.

– Först och främst har jag inte bråttom. I slutändan kommer det viktigaste att vara hur jag känner mig när säsongen är över. Jag får se vad jag ska göra med mitt liv, men just nu fokuserar jag på att göra mål och vinna titlar med laget, säger han till AS.

Den polske anfallaren som den här säsongen har haft problem med skador står den här säsongen noterad för fyra framträdanden.