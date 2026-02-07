Lista: Tio övergångar som du har missat

Många stora namn har skrivit på för nya klubbar under januarifönstret.

Desto fler övergångar sker utan att någon märker det.

Här följer en lista på tio mindre uppmärksammade vinterövergångar.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla värvningar som sker under Silly Season. Antalet övergångar och det höga tempot gör att många ignoreras eller missas helt av medierna och fotbollspubliken.

FotbollDirekt har därför sammanställt en lista på 10 spelare vars klubbyte du antagligen har missat.

1: Veljko Birmančević, Sparta Prag till Getafe (lån)

Malmös succéserb tog klubben till både SM-guld och Champions League-spel innan han flyttade vidare till Frankrike. Tillhör sedan 2023 Sparta Prag, där han 2024 var med och slog ut sin gamla klubb i Champions League-kvalet. Trots en bra start på årets säsong valde tjeckerna att låna ut yttern till Getafe i La Liga fram till sommaren.