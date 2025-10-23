Mjällby-succén avslöjar: ”Fanns intresse i somras”

Abdullah Iqbal, 23, drar till sig intresse.

Nu svarar Mjällbys guldvinnande mittback.

– Jag pratar med mina agenter, och så får vi se vad som händer, säger han till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är svenska mästare 2025. Succélaget tog allsvenskan med storm och säkrade seriesegern redan i den 27:e omgången av ligan, efter bortasegern mot IFK Göteborg i måndags.

Mittbacken Abdullah Iqbal har varit en bidragande faktor till det chockartade SM-guldet, och med 22 matcher i år har den pakistanske landslagsmannen som anslöt till Maif från Danmark förra sommaren fått ett ordentligt genombrott i år.

Svarar om intresset

Inför guldmatchen mot ”Blåvitt” kunde FotbollDirekt rapportera om ett stort intresse för Iqbal. Flera klubbar har kontaktat mittbackens entourage och ska vara villiga att erbjuda omkring 20 miljoner kronor för 23-åringen i vinterfönstret.

– Redan i somras fanns det ett visst intresse, men jag behövde inte ta ställning till det då klubben var tydlig med att de inte ville sälja. Jag förstod klubbens argument om att de ville behålla sina bästa spelare för att säkra mästerskapet. Det har nu lyckats, och så får vi se vad som händer. Men jag pratar med mina agenter, och så får vi se vad som händer, säger Iqbal till danska Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Sedan i sommarfönstret har Mjällby, med sportchefen Hasse Larsson i spetsen, haft strategin att inte sälja sina spelare, med undantag för Nicklas Röjkjaer och Jakob Kiilerich, utan att kunna hålla kvar dem under höstsäsongen. I somras såldes målvakten Noel Törnqvist till Serie A-klubben Como, men lånades tillbaka till Mjällby över återstoden av säsongen.

Abdullah Iqbal har kontrakt med Maif över 2028.