Sky: Bayern München vill förlänga med Harry Kane

Harry Kane har gjort succé i Bayern München.

Nu vill den tyska klubben förlänga anfallarens kontrakt.

Det rapporterar tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Harry Kane har öst in mål den här säsongen för Bayern München. Den engelske forwarden noteras för 30 mål på 25 matcher. Samtidigt som han har haft en stark säsong har det ryktats om en flytt för Kane. Det har ryktats om bland annat Barcelona, Manchester United och Tottenham Hotspur.

Nyligen bekräftade Kane att han trivs i den tyska klubben och inte har bråttom att lämna. Nu rapporterar den tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg att Bayern München planerar att förlänga Kanes kontrakt.

Plettenberg uppger att klubben vill skriva ett nytt avtal till 2028 eller 2027. inledande samtal ska ha förts och det kan bli en snabb process då spelaren själv vill stanna.

Harry Kanes nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2027.