Nobbar flytt: ”Blir inget Blåvitt”

KUNGSBACKA. Isak Dahlqvist har ryktats till IFK Göteborg.

Men någon flytt till stadsrivalen blir det inte.

– Det blir inget ”Blåvitt”, säger Öis-stjärnan till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS ska kvala för allsvenskt kontrakt till 2026, och därmed kan den 16 år långa ökenvandringen vara ett minne blott. Då kan Öis få klara sig utan en av sina största stjärnor i en eventuell återkomst till allsvenskan.

Redan i somras kunde FotbollDirekt rapportera att stadsrivalen IFK Göteborg var intresserat av Örgrytes Isak Dahlqvist, 24. Sedan dess har även succélaget Mjällby gett sig in i jakten på yttern.

– Jag brukar vara kategorisk och inte vilja kommentera spelare i andra klubbar och det vill jag fortsätta att vara. Men det är klart att vi är väl medvetna om Isak och följer spelare som tidigare har varit hos oss, sa IFK Göteborg-sportchefen Hannes Stiller till FotbollDirekt i oktober.

Men någon flytt till ”Blåvitt” kommer det definitivt inte att blir enligt Dahlqvist själv.

– ”Blåvitt”? Nej, det blir inget ”Blåvitt”. Det blir det inte, säger han till FotbollDirekt.

Blir det Öis för dig nästa år också?

– Ja, det får vi se.

Dahlqvist. Foto: Bildbyrån

En utlandsflytt?

– Nej, men vi får se. Jag vet inte vad som händer riktigt.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Mjällby har utmanat Blåvitt om Dahlqvist. Där till finns det flera utländska klubbar med i bilden och att Dahlqvist ser det som en prioritet.

Isak Dahlqvist har gjort sex mål och elva assist för Örgryte i superettan i år. Han är fostrad i IFK Göteborgs akademiverksamhet.

Öis tar emot IFK Norrköping i kvalet till allsvenskan på lördag. Matchen startar klockan 15:00.