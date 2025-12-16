Norsk media: Tjelmeland överens med Molde

Han gjordes aktuell för Hammarby – men blev kvar i Lech Poznan.

Nu uppges Sindre Tjelmeland vara överens med Molde.

Där ser han ut att få Martin Falk som assisterande.

Foto: Bildbyrån

Sindre Tjelmeland var en av kandidaterna till att ta över Hammarby som huvudtränare – vilket var ett uppdrag som tillföll Kalle Karlsson.

Därefter har dock en annan klubb visat sig vara intresserad av Lech Poznan-tränaren. Detta i form av norska Molde.

Så sent som igår gjorde uppgifter från Polen gällande att Molde har fört samtal med Lech Poznan och jobbar för att köpa loss honom omgående. Däremot ska den polska klubben ha sagt nej.

Nu skriver norska Nettavisen att Molde är överens med Tjelmeland som har tackat ja till att bli ny huvudtränare för klubben.

Lägg där till att IFK Norrköpings Martin Falk sägs vara nära att komma överens och bli assisterande tränare. Hans sägs därtill se ut att få förtroendet att leda laget fram till det att Tjelmeland ansluter från Lech Poznan.