Officiellt: Aston Villa värvar Guessand

Evann Guessand lämnar franska Nice och är klar för Aston Villa.

Det bekräftar klubben via ett pressmeddelande under fredagen.



Aston Villa värvar Evann Guessand, 24, från franska Nice. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kostar övergången 30 miljoner euro (vilket motsvarar cirka 335 miljoner kronor), med möjlighet till ytterligare fem miljoner euro (55 miljoner kronor) i bonusar.

Guessand är främst centerforward men kan även spela på kanten. Den ivorianske anfallaren stod för 13 mål och tio assist på 42 matcher under den gångna säsongen i Nice-tröjan.

Hur långt kontraktet med Aston Villa sträcker sig framgår inte i klubbens officiella pressmeddelande.