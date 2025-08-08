Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Aston Villa värvar Guessand

  • Author image

    Lovina Stafhammar

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Evann Guessand lämnar franska Nice och är klar för Aston Villa.
    Det bekräftar klubben via ett pressmeddelande under fredagen.


    Aston Villa värvar Evann Guessand, 24, från franska Nice. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kostar övergången 30 miljoner euro (vilket motsvarar cirka 335 miljoner kronor), med möjlighet till ytterligare fem miljoner euro (55 miljoner kronor) i bonusar.

    Guessand är främst centerforward men kan även spela på kanten. Den ivorianske anfallaren stod för 13 mål och tio assist på 42 matcher under den gångna säsongen i Nice-tröjan.

    Hur långt kontraktet med Aston Villa sträcker sig framgår inte i klubbens officiella pressmeddelande.

    Video

    Heung-Min Son hyllas i sin sista match

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt