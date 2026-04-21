Officiellt: Blackstenius förlänger med Arsenal

Stina Blackstenius stannar i London.

Svenskan har förlängt sitt kontrakt med Arsenal.

– Jag är så glad att få stanna ett tag till, säger hon på klubbens hemsida.

Stina Blackstenius lämnade BK Häcken för Arsenal 2022. Under tisdagen meddelar Londonklubben att den svenska forwarden förlänger sitt avtal.

– Jag har varit i klubben länge nu, men jag är så glad att få stanna ett tag till. Jag älskar att spela för Arsenal och älskar klubben, älskar laget och jag är bara så exalterad över vad som väntar, säger Blackstenius på Arsenals hemsida och fortsätter:

– De supportrar vi har, jag känner att de alltid dyker upp oavsett vad och det är svårt att beskriva eftersom det verkligen betyder så mycket för oss som lag. Jag känner att de alltid står bakom oss, oavsett match.

Blackstenius noteras för totalt 64 mål på 152 framträdanden i ”Gunners”.



