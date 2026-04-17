Officiellt: Chelsea-stjärnan skriver nytt kontrakt

Moises Caicedo stannar i Chelsea.

Moises Caicedo anslöt till Chelsea sommaren 2023. Under fredagen meddelar Londonklubben att parterna skriver ett nytt avtal.

Den defensive mittfältarens nya kontrakt sträcker sig till sommaren 2033.

– Jag är så glad att ha förlängt mitt kontrakt med Chelsea. Jag tror på det här laget, den här klubben och jag vet att vi är på rätt väg. Vi har bara börjat, säger Caicedo på Chelseas hemsida.

Caicedo har hittills gjort åtta mål och elva assist på 140 matcher i Chelsea.