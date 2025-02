Officiellt: Clemmensen byter Bajen mot Blåvitt

Sebastian Clemmensen byter klubb inom allsvenskan.

Från Hammarby till IFK Göteborg, där anfallaren har skrivit på ett fyraårskontrakt.

– Jag har förstått att det är ”vi mot världen”, säger 21-åringen till Blåvitt.

Efter att ha värvats till Hammarby under sommaren har Sebastian Clemmensen, 21, fått svårt att ta en plats i Hammarbys startelva.



Totalt har det blivit spel i fyra tävlingsmatcher för den danske anfallaren – som nu byter klubb i allsvenskan.



Clemmensen har skrivit på ett fyraårskontrakt med IFK Göteborg vilket kommuniceras av Blåvitt under torsdagen.



– Det är ett stort steg att komma till klubben som berör alla i staden Göteborg. Jag har fått till mig att laget är extremt målmedvetet och att 2025 är en nystart. Alla som bryr sig om klubben vill att Blåvitt ska ta sig uppåt och jag har förstått att det är ”vi mot världen”. Det känns väldigt spännande att vara en del av, säger dansken till Blåvitt och fortsätter:



– När jag kom till Hammarby i somras var det ett etablerat lag där det blev svårt att slå sig in. Jag spelade bara fyra matcher där under hösten men har tränat på för att få en chans inför 2025. När möjligheten dök upp att gå till Blåvitt kändes det väldigt intressant direkt. Jag har fått beskrivet för mig hur laget ska spela den här säsongen och det känns helt rätt för mig. Jag har fått en tydlig bild av lagbygget och hur man ser att jag blir en del av det. Det är en grupp med spelare och ledare som känner varandra väl och som klubben vill bygga vidare på.



IFK Göteborgs sportchef, Hannes Stiller:



– Vi ser Sebastian som en rörlig spelare. Han är intensiv i sitt spel, snabb och teknisk. Han har ett fint tillslag med sin vänsterfot. Så som vi vill spela kommer han att sättas i bra lägen och själv bidra till att skapa chanser. Det är sköna målbilder att ha och vi ser en anfallare där vi är övertygade att vi kommer att få ut ännu mer av hans färdigheter hos oss, säger han.



Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg, om försäljningen av Clemmensen.



– Vår och Sebastians ambition var att han skulle utvecklas i vår miljö och bidra till bra prestationer på planen. Med den konkurrenssituation vi har på de offensiva positionerna har det inte blivit på det sätt vi tänkt, därmed är det här den bästa lösningen för både oss och Sebastian. Ingen skugga ska falla över Sebastian som är en talangfull fotbollsspelare och en superkille, och vi önskar honom allt gott. Vi som klubb är nöjda med lösningen även om den sportsliga framgången med Sebastian uteblev, säger Hjelmberg till Hammarby.