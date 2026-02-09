Officiellt: Duran klar för Zenit

Jhon Duran, 22, flyttar till Ryssland.

Colombianen har kritat på för Zenit St Petersburg.

Foto: Bildbyrån

Jhon Duran slog igenom i Aston Villa förra säsongen. Anfallaren såldes senare till saudiska Al Nassr och har den senaste tiden varit utlånad till Fenerbahce i Turkiet. Nu står det klart att avtalet bryts.

Duran lämnar Turkiet och lånas ut till ryska Zenit St Petersburg. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

Ryska klubbar är portade från att delta i Fifas och Uefas tävlingar på grund av det pågående invasionskriget i Ukraina.