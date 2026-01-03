Officiellt: Elias Olsson lånas ut – kan köpas loss

Elias Olsson lämnar Lechia Gdansk.

Svensken lånas ut till Wieczysta Kraków.

Foto: Alamy

Elias Olsson, 22, lämnade Kalmar FF 2023 för polska Lechia Gdansk. Den svenske mittbacken noteras för åtta matcher varav fem från start den här säsongen i ligan.

Nu meddelar Lechia Gdansk att Olsson lånas ut till Wieczysta Kraków. Avtalet sträcker sig över säsongen med köpoption, vilket innebär att han kan värvas permanent av sin nya klubb.

Wieczysta Kraków ligger sexa i den polska andraligan.