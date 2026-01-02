Officiellt: Gustav Ludwigson klar för Daejeon Hana Citizen
Gustav Ludwigson, 32, lämnar Ulsan Hyundai.
Svensken är klar för Daejeon Hana Citizen.
Gustav Ludwigson lämnade Hammarby för spel i sydkoreanska Ulsan Hyundai för tre år sedan. Nu står det klart att han lämnar Ulsan Hyundai men att karriären fortsätter i Sydkorea.
Ludwigson har presenterats av Daejeon Hana Citizen, som är klara för spel i den inhemska högstaligan nästa säsong.
”Välkommen ”, skriver klubben på sociala medier.
Ludwigson noterades för 22 mål och 12 assist på 110 matcher i Ulsan Hyundai. I Sverige har den offensive pjäsen, förutom Bajen, representerat Örgryte, Mölnlycke och Sävedalens IF.
