Officiellt: Hanna Bennison klar för Eintracht Frankfurt

Hanna Bennison lämnar Real Madrid.

Landslagsmittfältaren har skrivit på för Eintracht Frankfurt.

– Frankfurt är precis rätt steg för mig just nu, säger svensken till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Hanna Bennison har haft svårt att ta en ordinarie palts i Real Madrid. Det har endast blivit 13 framträdanden varav sex från start under svenskens debutsäsong i den spanska huvudstaden.

Nu meddelar den tyska storklubben Eintracht Frankfurt att man värvat Bennison. Mittfältaren har kritat på ett avtal som gäller till sommaren 2029.

– Hanna är en verklig toppvärvning för oss och en viktig pusselbit i våt truppbygge. Med sin inställning, sina fotbollskvaliteter, sin kreativitet och sin förmåga att läsa och styra spelet kommer hon att stärka vårt centrala mittfält på en gång, säger sportchef Babett Peter till klubbens hemsida.

Hanna Bennison:

– Jag har spelat i flera olika länder under min karriär och känner att Frankfurt är precis rätt steg för mig just nu. Jag upplever att jag är i en bra miljö för att kunna fortsätta utvecklas, växa och ta flera steg framåt.

23-åringen har tidigare representerat Juventus, Everton och FC Rosengård. Hon står noterad för 59 landskamper för Sverige.