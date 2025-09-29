Officiellt: IK Oddevold värvar Esim Mehmed

IK Oddevold har gjort klart med en förstärkning till nästa år.

Detta i form av Esim Mehmed från Malmö-klubben Ariana.

– Det här är jättekul. Jag var ju och provtränade för någon månad sedan och det kändes bra direkt, säger Mehmed i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Superettan-säsongen 2025 är inne i sin slutfas, men redan nu har IK Oddevold gjort klart med ett nyförvärv inför nästa säsong.

Detta i form av Esim Mehmed, 21, som värvas från Ettan-klubben Ariana. Med Uddevalla-laget har wingbacken skrivit ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Det här är jättekul. Jag var ju och provtränade för någon månad sedan och det kändes bra direkt. Grabbarna i laget var väldigt välkomnade och det kändes väldigt naturligt och som ett bra steg att ta i min karriär, säger Mehmed i ett uttalande på hemsidan.

IK Oddevolds sportchef, Mats Winblad:

– Esim är en ung lovande spelare med fin vänsterfot, som vi är väldigt glada att ta in i truppen inför nästa års säsong, säger Winblad i ett uttalande.

IK Oddevold är just nu fyra i superettan och har sex poäng upp till Kalmar FF på kvalplats till allsvenskan.



