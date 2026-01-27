Officiellt: IK Sirius lånar ut Saba Mamatsashvili

Saba Mamatsashvili lämnar IK Sirius temporärt.

Ytterbacken lånas ut till litauiska FK Žalgiris Vilnius.

Foto: Bildbyrån

Saba Mamatsashvili spenderade hösten utlånad från IK Sirius till Kalmar FF.

Nu står det klart att Uppsalaklubben lånar ut georgiern igen.

– Parallellt med att Saba var iväg på ett lyckat lån i Kalmar FF i höstas gjorde Oscar Krusnell väldigt bra ifrån sig i Allsvenskan, samtidigt som Victor Ekström hade en lyckad lånesejour och tog stora kliv i Norge. Det här gör att konkurrenssituationen blir en stor utmaning för Saba och därför har planen hela tiden varit att hitta en ny lösning där Saba får fortsätta spela fotboll kontinuerligt. Det kunde Zalgiris erbjuda som ett topplag i en europeisk högstaliga, som också är med och kampas om Europaspel år efter år. Vi önskar Saba stort lycka till, säger Jonathan Ederström, chef för herrlaget, vi klubbens hemsida.

Låneavtalet sträcker sig över 2026.