Officiellt: Iraola lämnar Bournemouth efter säsongen

Han kom till klubben för tre år sedan.

Efter säsongen kommer Andoni Iraola att lämna Bournemouth.

Det meddelar Premier League-klubben under tisdagen.

Spanjoren Andoni Iraola, 43, har varit huvudtränare för Premier League-laget Bournemouth sedan sommaren 2023 – då han lämnade spanska Rayo Vallecano.

Efter årets säsong kommer han inte längre att vara det. Det meddelar ”The Cherries” under tisdagen.

I ett uttalande på Premier League-klubbens hemsida berättar styrelseordförande Bill Foley att spanjoren har betytt mycket för klubben.

”Andoni har varit avgörande för att forma riktningen för denna fotbollsklubb under de senaste tre säsongerna. Han tillförde intensitet, innovation och en tydlig filosofi som lyfte AFC Bournemouth både på och utanför planen. Vi är oerhört tacksamma för hans ledarskap och kommer alltid att ha fantastiska minnen från vår tid tillsammans och det vi åstadkom”, säger han i ett uttalande.

Thiago Pinto, klubbchef i Bournemouth:

”Andoni är en person jag har stor respekt för, både som huvudtränare och som människa. Hans detaljfokus, taktiska intelligens och förmåga att få ut det bästa av spelarna är något vi sett varje dag. Vi har följt utvecklingen hos individer under hans ledarskap här i AFC Bournemouth och nu även i några av Europas främsta ligor. Vi respekterar självklart hans beslut och tackar honom för allt han gjort för denna fotbollsklubb under de senaste tre åren.”

Andoni Iraola själv om beslutet att lämna klubben:

”Det har varit en ära att få leda AFC Bournemouth och jag är stolt över det vi har åstadkommit tillsammans. Jag är tacksam mot spelarna och ledarstaben som jag arbetat med, liksom Bill, som alla har gjort min tid här så speciell. Och till supportrarna – ni har fortsatt att visa ett fantastiskt stöd till mig och laget, och för det kommer jag alltid att vara tacksam. Jag känner att detta är rätt tidpunkt för mig att kliva åt sidan, men jag kommer alltid att bära med mig fantastiska minnen från denna klubb.”