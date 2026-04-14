Officiellt: Javier Mascherano lämnar Inter Miami

Javier Mascherano har fattat beslut om att lämna Inter Miami.

Detta meddelar MLS-klubben är med anledning av personliga skäl.

Under tisdagen meddelar Inter Miami att Javier Mascherano har beslutat sig för att avgå från rollen som huvudtränare för MLS-klubben.

Anledningen bakom detta meddelar argentinaren själv beror på personliga skäl.

– Jag vill låta alla veta att jag av personliga skäl har beslutat att avsluta min tid som huvudtränare för Inter Miami CF, säger Mascherano i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Först och främst vill jag tacka klubben för förtroendet som den visat mig, varje anställd som är en del av organisationen för den gemensamma insatsen, men särskilt spelarna, som gjorde det möjligt för oss att uppleva oförglömliga ögonblick.

Framgent kommer Guillermo Hoyo att agera huvudtränare för Florida-klubben under de kommande matcherna i MLS.

Javier Mascherano basade över Inter Miami sedan vintern 2025 och ledde bland annat klubben till MLS-titeln under fjolåret. Som spelare är han främst förknippad med FC Barcelona, som han spelade för i åtta år. Han noterades även för 147 landskamper med Argentina.