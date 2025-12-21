Officiellt: Kindberg förlänger med Kalmar FF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kalmar FF säkrar upp inför återkomsten till allsvenskan.
Målvakten Jakob Kindberg förlänger över 2026.
Kalmar FF säkrade allsvenskt kontrakt den gångna säsongen efter att ha slutat tvåa i superettan. Nu står det klart att målvakten Jakob Kindberg följer med upp i finrummet.
Under söndagen meddelar klubben att 31-åringen förlänger med KFF över säsongen 2026.
– Jag vill säga tack för förtroendet över att få fortsätta representera Kalmar FF. Nu är vi tillbaka i Allsvenskan och vi är här för att stanna. Tillsammans kommer vi vara starkast och jag hoppas vi ses på Gasten IP den 7:e januari för att kicka igång det här fotbollsåret. Läxan är gjord, nu kör vi, säger han på KFF:s hemsida.
Sportchefen Mats Winblad:
– Självklart är vi jättenöjda över att Jakob väljer att fortsätta med oss i Kalmar FF. Under hösten har han fått visa vilken duktig målvakt han är, men han är minst lika viktig utanför planen, i laget, där han sprider positivitet och är väldigt professionell.
Den här artikeln handlar om: