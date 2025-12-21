Officiellt: Kindberg förlänger med Kalmar FF

Kalmar FF säkrar upp inför återkomsten till allsvenskan.

Målvakten Jakob Kindberg förlänger över 2026.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF säkrade allsvenskt kontrakt den gångna säsongen efter att ha slutat tvåa i superettan. Nu står det klart att målvakten Jakob Kindberg följer med upp i finrummet.

Under söndagen meddelar klubben att 31-åringen förlänger med KFF över säsongen 2026.

– Jag vill säga tack för förtroendet över att få fortsätta representera Kalmar FF. Nu är vi tillbaka i Allsvenskan och vi är här för att stanna. Tillsammans kommer vi vara starkast och jag hoppas vi ses på Gasten IP den 7:e januari för att kicka igång det här fotbollsåret. Läxan är gjord, nu kör vi, säger han på KFF:s hemsida.

Sportchefen Mats Winblad:

– Självklart är vi jättenöjda över att Jakob väljer att fortsätta med oss i Kalmar FF. Under hösten har han fått visa vilken duktig målvakt han är, men han är minst lika viktig utanför planen, i laget, där han sprider positivitet och är väldigt professionell.



