Officiellt: Liverpool lånar ut Koumas

Lewis Koumas går på lån från Liverpool till Birmingham City.

Lånet gäller resten av säsongen.



Lewis Koumas lämnar Liverpool resten av säsongen. Den 19-årige yttern ansluter till Championship-klubben Birmingham City på lån, som bekräftar övergången på sin officiella hemsida.

Koumas, som kan spela på båda kanterna, tillbringade förra säsongen på lån i Stoke City där han noterades för sex mål och tre assist på 49 matcher.

Den unge walesaren tog sig upp genom Liverpools akademi och skrev sitt första proffskontrakt i januari 2023, innan seniordebuten kom i februari 2024. På landslagsnivå har Koumas gjort sex A-landskamper för Wales.