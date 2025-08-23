Officiellt: Liverpool lånar ut Koumas
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lewis Koumas går på lån från Liverpool till Birmingham City.
Lånet gäller resten av säsongen.
Lewis Koumas lämnar Liverpool resten av säsongen. Den 19-årige yttern ansluter till Championship-klubben Birmingham City på lån, som bekräftar övergången på sin officiella hemsida.
Koumas, som kan spela på båda kanterna, tillbringade förra säsongen på lån i Stoke City där han noterades för sex mål och tre assist på 49 matcher.
Den unge walesaren tog sig upp genom Liverpools akademi och skrev sitt första proffskontrakt i januari 2023, innan seniordebuten kom i februari 2024. På landslagsnivå har Koumas gjort sex A-landskamper för Wales.
Den här artikeln handlar om: