Officiellt: Malmö FF värvar 18-årig talang från Ghana

Foto: Bildbyrån

Trots att det allsvenska transferfönstret har stängt presenterar Malmö FF ett nyförvärv. Detta i form av Isaac Assibu, 18, som värvas från ghananska WAFA Academy.

MFF låter meddela att yttermittfältaren inledningsvis kommer att spela med klubbens P19-lag.

– Jag är väldigt stolt över att vara här. Min bakgrund har lärt mig vikten av hårt jobb och att alltid vara hungrig på att bli bättre. Jag är här i Malmö FF för att utvecklas och ge allt för klubben, säger 18-åringen i ett uttalande och fortsätter:

– På planen gillar jag att utmana min försvarare och skapa chanser. Jag ser verkligen fram emot den här resan och är redo att ge allt.

Malmö FF:s fotbollschef, Daniel Andersson:

– Vi har följt Isaac under en ganska lång tid och tack vare bra kontakt med WAFA Academy kan han nu ta steget till oss. Isaac är en explosiv och skicklig ytter som har stor potential men först och främst gäller det att ge honom tid att anpassa sig och acklimatisera sig, säger han i ett uttalande.

Efter två allsvenska matcher har Malmö FF spelat in fyra poäng.