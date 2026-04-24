Officiellt: Roma och Ranieri går skilda vägar

Han har varit rådgivare i klubben sedan förra året.

Nu lämnar Claudio Ranieri AS Roma.

”Vi kommer alltid att vara tacksamma för hans arbete”, skriver Serie A-klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Claudio Ranieri varit tränare för Roma under flera sejourer och gjorde sin senaste vända säsongen 2025. Sedan förra sommaren har italienaren varit rådgivare till klubbens ägare, vilket han inte längre är.

I dag, fredag, står det nämligen klart att italienaren får lämna sin post.

”Han ledde laget genom en mycket utmanande period, och vi kommer alltid att vara tacksamma för hans arbete”, skriver Roma i ett uttalande på sin hemsida.

Vidare skriver klubben att man har fullt förtroende för tränaren Gian Piero Gasperini som nu får ett större inflytande.

”Vi har fullt förtroende för vägen framåt under Gian Piero Gasperini, med det gemensamma målet att växa, förbättras och leverera resultat värdiga vår historia”, skriver klubben och fortsätter:

”När vi nu blickar framåt är vår riktning tydlig. Klubben står stark, med stabilt ledarskap och en tydlig vision. AS Roma kommer alltid i första hand”.

Förutom tränaruppdragen i Roma ledde Ranieri bland Leicester City till sin historiska Premier League-titel säsongen 2015/16.