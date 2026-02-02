Officiellt: Strand Larsen klar för Crystal Palace
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jørgen Strand Larsen, 25, lämnar Wolves.
Han är klar för Crystal Palace.
– Jag är väldigt spänd på att komma till Crystal Palace, säger Strand Larsen via klubbens uttalande.
Crystal Palace köper loss den norske strikern, Jørgen Strand Larsen från Wolves.
Enligt The Athletic landar övergångssumman på 48 miljoner pund, motsvarande ungefär 585 miljoner kronor
– Jag är väldigt spänd på att komma till Crystal Palace. Det har varit något jag velat under en lång tid nu, säger Strand Larsen i ett uttalande.
Kontraktet är skrivet över fyra och ett halvt år.
Den här artikeln handlar om: