Officiellt: Strand Larsen klar för Crystal Palace

Jørgen Strand Larsen, 25, lämnar Wolves.

Han är klar för Crystal Palace.

– Jag är väldigt spänd på att komma till Crystal Palace, säger Strand Larsen via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace köper loss den norske strikern, Jørgen Strand Larsen från Wolves.

Enligt The Athletic landar övergångssumman på 48 miljoner pund, motsvarande ungefär 585 miljoner kronor

– Jag är väldigt spänd på att komma till Crystal Palace. Det har varit något jag velat under en lång tid nu, säger Strand Larsen i ett uttalande.

Kontraktet är skrivet över fyra och ett halvt år.