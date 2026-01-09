Officiellt: Tysk storklubb värvar från BP – FD:s avslöjande bekräftat

Nikola Isailovic, 16, är klar för tyska Wolfsburg.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

BP-talangen har kritat på ett treårsavtal med den tyska klubbens akademi.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under fredagen som FotbollDirekt kunde avslöja att den 16-åriga BP-talangen gör en spektakulär flytt till den tyska storklubben VfL Wolfsburgs akademi. Nikola Isailovic, som har tillhört BP:s akademi de senaste fem åren, har varit på provspel med flera klubbar under den senaste tiden men valet landade till slut i Bundesliga-klubben.

Kort därefter blev övergången officiell.

På sin Instagram bekräftar agenturen Nordic Sky att talangen har kritat på ett treårsavtal med Wolfsburgs akademiverksamhet och Isailovic lämnar därmed BP och Sverige.

Yttern har dubbelt medborgarskap och kan representera Serbien så väl som Sverige på internationell nivå.