AVSLÖJAR: Okände svensken i skrällövergång

Nikola Isailovic, 16, gör enligt FotbollDirekts uppgifter en spektakulär övergång.

Talangen är klar för en flytt från Brommapojkarna – till tyska storklubben VfL Wolfsburg.

Foto: Bildbyrån

✔️ Senare under fredagen bekräftades övergången!

Brommapojkarna fortsätter att skola fram namn som får fäste internationellt. Nu står det klart att ännu ett ungt svenskt namn går utomlands. Den här gången handlar det om Nikola Isailovic som närmast kommer från ett kontrakt med BP.

Denne 16-åring är en ytter eller en ren nia som gör många mål och den senaste tiden provspelat i flera klubbar. Nu slutar det enligt FotbollDirekts uppgifter med ett avtal med tyska storklubben Wolfsburgs akademi.

Isailovic har tillhört BP:s akademi under de senaste fem åren. Yttern har dubbelt medborgarskap och kan representera Serbien så väl som Sverige på internationell nivå.