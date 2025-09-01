Officiellt: Yannick Agnero lämnar HBK för Lech Poznan

Yannick Agnero har gjort stor succé med Halmstads BK.

Nu lämnar han Sverige, allsvenskan och HBK.

Detta för spel i Polen och Lech Poznan.

Foto: Bildbyrån

Yannick Agnero, 22, har skrivit på för den polska storklubben Lech Poznan.

Det meddelar den allsvenska klubben på sin hemsida. Med Poznan har Agnero skrivit på ett kontrakt till sommaren 2030.

– Min tid med Halmstad BK har varit en otrolig resa, fylld av utveckling, passion och oförglömliga ögonblick. Att bära HBK:s klubbmärke har varit en ära och jag kommer alltid bära med mig minnena från Örjans Vall, säger Agnero i ett uttalande.

Om tiden i Hallands-klubben säger den ivorianska anfallaren:

– Det är bittersweet. Det är aldrig enkelt att säga hejdå till en klubb som har betytt så mycket för mig, men jag ser fram emot de nya möjligheter som väntar. Jag är tacksam för allt jag fått uppleva här – från segrarna till lärdomarna i tuffare stunder, säger han.

I Lech Poznan kommer Agnero att bli lagkamrat med svenskarna Mikael Ishak, Alex Douglas och Patrik Wålemark.