Örgryte i dialog med Ludwigson: ”Får se var det landar”

Han spelade för klubben mellan 2018 och 2020.

Nu är Örgryte IS i kontakt med Gustav Ludwigson.

– Jag vet att han följer Öis och är otroligt glad för våra resultat, säger ÖIS-sportchefen Pontus Farnerud till GP.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Hammarby– och Örgryte-spelaren Gustav Ludwigson, 31, har under de senaste åren hört hemma i Sydkoreanska Ulsan Hyundai.

Nu kan dock yttermittfältaren vara på väg hem till Sverige, då han för dialog med göteborgsklubben som närmar sig allsvenskt spel 2026.

– Vi har haft kontakt med Gustav sedan en tid tillbaka och han var ju här i somras och tränade med oss. Det är väl bara att avvakta lite och se vad som händer, hur hans tankar går och lite hur det går för oss i Öis framöver, säger Pontus Farnerud till GP.

Vidare berättar Farnerud att det är för tidigt att sia om vad dialogen kan mynna ut i.

– Jag vet att han följer Öis och är otroligt glad för våra resultat. Men jag kan inte säga mer om det skulle finnas en möjlighet eller inte för oss att ta hem honom. Vi har sagt att vi eventuellt är intresserade beroende på hans situation och han har sagt att han ska avvakta och se. Så får vi se framöver var det landar.

Gustav Ludwigson har spelat 61 matcher i vilka det har blivit 23 mål och 14 assist.