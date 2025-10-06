Överraskas inte av värderingen 250 000 000

När utländska sport-analys-företaget CIES rankar allsvenskans dyraste spelare så är det Djurgården som tar störst plats och med ett totalt värde på 250 miljoner kronor.

– Nej, det överraskar mig inte att dessa namn värderas så högt, säger Bosse Andersson till FD.

Foto: Bildbyrån

Inför kommande landslagsuppehåll så återstår inte mer än fyra omgångar av årets fotbolls-allsvenska.

Ert annat perspektiv är samtidigt att nästa transferfönster är mindre än 100 dagar bort – och flera klubbar ser ut att ha spännande möjligheter.

Det schweiziska fotbollsinstitutet CIES kommer nu med en ny lista som uppskattar vilka allsvenska namn som ska värderas högst.

Etta anses Djurgårdens Keita Kosugi vara med en värdering på 8,9 miljoner euro, vilket motsvarar ganska precis 100 miljoner kronor.

Tvåa är Matias Siltanen och sexa August Priske med bedömda värden på 87 respektive 63 miljoner.

Angående den sistnämnda har FotbollDirekt nyligen rapporterat om att Djurgården med hans tilltagande succé kommer att begära omkring 110 miljoner kronor i kommande transferfönster.

– De har fått en stark utveckling i Djurgården. Det blir så med så målmedvetna spelare som får mycket förtroende och som känner en trygghet i en bra och utvecklande miljö i vardagen.

När det kommer till plats tre till fem på CIES lista så handlar det det om Markus Karlsson för 7,6 miljoner euro, Otto Rosengren 6,6 och Hugo Bolin 6,3.

Även Mjällbys omskrivne Abdoulie Manneh värderas fortsatt högt, trots den spruckna affären med Olympiakos. Uppskattade värdet anses i nuläget vara 57 miljoner kronor.

Intressant är att MFF:s Andrej Djuric slår sig in på en niondeplats med en värdering på nära 55 miljoner kronor. Det är inte länge sedan Malmö köpte honom för omkring 17 miljoner.