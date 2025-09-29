Pekas ut som tänkbar Amorim-ersättare: ”Följer alla rykten”

Oliver Glasner har pekats ut som tänkbar ersättare till Ruben Amorim.

Nu uttalar sig Crystal Palace-tränaren om Manchester United-ryktena.

– Jag följer alla rykten – och det är allt som finns – neutralt och helt avslappnat, säger han till österrikiska Kicker.

Foto: Bildbyrån

Oliver Glanser har gjort stor succé i Crystal Palace.

Londonklubben vann ifjol FA-cupen, vilket var klubbens första titel någonsin och efter helgens seger mot Liverpool så står man på 18 raka utan förlust i Premier League (med förra säsongen inräknad).

Samtidigt så är det osäkert hur länge Palace får behålla Glasner. Österrikaren har nyligen gjorts aktuell som ersättare till Ruben Amorim i Manchester United.

Glanser själv uttalar sig nu om ryktena.

– Jag följer alla rykten – och det är allt som finns – neutralt och helt avslappnat, säger han till österrikiska Kicker och fortsätter:

– Jag fokuserar på det dagliga arbetet med mina spelare och tränare, och försöker njuta av det så mycket som möjligt.

51-åringen har kontrakt med Crystal Palace fram till nästa sommar.