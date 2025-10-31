Piolis ultimatum – får sparken vid förlust på söndag

Stefano Piolis start med Fiorentina har varit långt ifrån bra.

Nu har han fått ett ultimatum – förlorar de på söndag får han sparken.

Det skriver transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Nio matcher, noll segrar och en nästjumboplats i Serie A. Det är resultatet av Fiorentinas inledning under tränare Stefano Pioli.

Därför har ha nu fått ett ultimatum från ”La Violas” ledning, enligt transferjournalisten Nicolo Schira. Förlorar de mot Lecce under söndagen får han sparken.

Stefano Pioli tog över Fiorentina under sommaren och har alltså inte vunnit en match i Serie A på nio försök. Det innebär att den förre Scudetto-vinnande tränarens framtid hänger på en skör tråd.

Vidare sägs Fiorentina, enligt Schira, ha en lista på eventuella ersättare till Pioli. På denna finns namn som Thiago Motta, Paolo Vanoli, Daniele De Rossi och Alessandro Nesta.