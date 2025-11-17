Uppgifter: Väntas följa med Hellberg till England

Kim Hellberg uppges vara överens med Middlesbrough.

Nu kommer uppgifter om att David Selini kommer att följa med till England.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har ryktats bort från Hammarby den senaste tiden och efter att det länge sett ut att bli Swansea för tränaren så har Fotbollskanalen och Expressen denna måndag istället kommit med uppgifter om att det ser ut att bli Middlesbrough som Hellberg tar över. 37-åringen uppges vara överens med Championship-klubben.

Nu kommer Expressen med ytterligare uppgifter gällande Hammarby och enligt tidningen så är det inte bara Hellberg som Bajen ser ut att förlora, utan även hans assisterande tränare David Selini.

Enligt uppgifterna förhandlar Bajen och Middlesbrough om Selini och för Hellberg ska ett krav ha varit att han får ta med sig sin assisterande tränare.

Tidningen uppger även att mycket talar för att klubbarna kommer att komma överens och således väntas Selini följa med Hellberg till England.

I Hammarbys jakt på en ersättare till Kim Hellberg så har FotbollDirekt denna måndag kunnat avslöja att Bajen träffat Kalle Karlsson, Bajen ska även ha träffat ett par andra alternativ.