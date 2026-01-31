Prenumerera

Romano: Affären klar – målvakten lämnar City för konkurrent

Stefan Ortega ser ut att byta klubb i Premier League.
Fabrizio Romano uppger att en övergång till Nottingham Forest är klar för Manchester City-målvakten.

Stefan Ortega flyttade till England och Manchester City sommaren 2022.
Nu ser tysken ut att gå vidare i karriären och byta klubb inom Premier League.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att Manchester City är helt överens med Nottingham Forest gällande burväktare.

Florian Plettenberg har tidigare rapporterat att Ortega är överens med Forest och det enda som återstår nu är läkarundersökningen.

