Romano: Affären klar – Newcastle värvar Wissa

Yoane Wissa ser ut att få sin vilja igenom.

En flytt till Newcastle uppges vara klar.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Yoane Wissa gjorde i helgen sin vilja tydlig. Han vill lämna Brentford i sommar.

”Löftet att jag kunde lämna denna sommar har inte uppfyllts”, skrev han via Instagram.

Han ser nu också ut att få sin vilja igenom, detta då en affär med Newcastle uppges vara klar.

Fabrizio Romano rapporterar nu att det är ”Here we go”. Wissa väntas köpas loss av Newcastle för ett paket värt totalt 55 miljoner pund, det vill säga precis under 700 miljoner kronor.

Wissa ses tillsammans med Nick Woltemade som ersättare till Alexander Isak, som väntas gå till Liverpool.