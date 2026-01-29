Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Romano: Bud på Walta väntas innan deadline

Mycket talar för att Leo Walta lämnar Sirius under vintern.
Nu väntas också Uppsala-klubben motta bud inom kort.
Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Leo Walta gjorde stor succé i IK Sirius under fjolårssäsongen och mycket talar för att finländaren kommer att säljas i vinter.

En av anledningarna är att han stod över Sirius träningsmatch mot Degerfors förra veckan.

– Vi har valt att han inte ska spela med tanke på att det är ett känsligt läge i ett transferfönster, sade Andreas Engelmark till UNT.

Nu kan 22-åringen komma att lämna allsvenskan och Uppsala under de kommande dagarna.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano väntas bud på Walta komma innan det internationella transferfönstret stänger den 2 februari. Vad gäller intressenter ska klubbar från både England och Italien vilja knyta till sig den offensiva mittfältaren.

Vidare skriver Romano att samtliga parter räknar med en transfer för Leo Walta – som har tre år kvar på sitt avtal med IK Sirius.

