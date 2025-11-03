Prenumerera

Romano: Fiorentina nära att sparka tränaren – efter tio matcher

Fredrik de Ron
Stefano Pioli är en pressad man.
Enligt Fabrizio Romano är Fiorentina nära att sparka tränaren.
Klubben är fortfarande segerlös i Serie A.

Stefano Pioli har fått en mardrömsstart på säsongen med Fiorentina. Den tidigare guldtränaren i Milan tog över inför säsongen, men efter tio Serie A-omgångar har Fiorentina fortfarande inte vunnit en enda match.

I går, söndag, rapporterade transferjournalisten Nicolo Schira att 60-åringen är nära att få sparken från Fiorentina, och under natten till måndag hakar Fabrizio Romano på.

Enligt Silly Season-gurun närmar sig ”Fio” beslutet att gå skilda vägar med Pioli, efter bara tio ligamatcher i klubben.

Fiorentina är nästjumbo i ligan efter tio omgångar.

