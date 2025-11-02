Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Fiorentina nära att sparka Pioli

Tor Sundberg
Webbredaktör
Vid förlust mot Lecce sades Stefano Pioli få sparken från Fiorentina.
Nu har ”La Viola” förlorat – och tränaren uppges vara nära att få lämna.
Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

Nio matcher, noll segrar och en nästjumboplats i Serie A. Det var resultatet av Fiorentinas inledning under tränare Stefano Pioli.

Därför fick huvudtränaren ett ultimatum från ”La Violas” ledning, enligt transferjournalisten Nicolo Schira. Vid förlust Lecce under söndagen skulle han få sparken.

Nu har Fiorentina förlorat, med 1-0 hemma på Stadio Artemio Franchi, och Pioli uppges vara mycket nära att bli entledigad.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira som även skriver att klubben jobbar på att ta in en ersättare.

Tidigare har Schira uppgett att Fiorentina har en lista på tänkbara kandidater att ersätta Pioli. På denna finns namn som Thiago Motta, Paolo Vanoli, Daniele De Rossi och Alessandro Nesta.



