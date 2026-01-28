Uppgifter: Napoli ute efter Emil Holm 

Bolognas 25-åriga svensk kan snart flytta till Italiens södra delar.

Det rör sig i sådana fall om en bytesaffär, enligt Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Den italienska ligafyran Napoli är på jakt efter en ny högerback.

Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio ska ett av alternativen som övervägs vara den svenska landslagsmannen Emil Holm. Det ska röra sig om en bytesaffär där Napolis ytterback Pasquale Mazzocchi skulle gå åt det andra hållet, till Bologna.

Den 25-åriga svenskan har gjort ett mål och fyra assist för Bologna den här säsongen.