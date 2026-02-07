Romano: Svanberg flyttar inte till Galatasaray

Svenske Mattias Svanberg har uppgetts vara nära en flytt från Wolfsburg.

Nu ser det inte ut att bli någon sådan.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Mattias Svanberg, 27, lämnade Bologna för spel i tyska Wolfsburg. Sedan dess har det blivit spel i 104 matcher för Bundesliga-klubben i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist.

Under årets säsong har det dock blivit mer sparsamt med speltid för mittfältaren som också sades vara aktuell för en flytt under deadline day. Därefter sades också Galatsaray vara intresserade av svensken.

Nu menar transferspecialisten Fabrizio Romano att det inte kommer att bli någon flytt för 27-åringen, åtminstone inte till Galatasaray. Detta då förhandlingarna, som ska ha ägt rum, inte har mynnat ut i en överenskommelse.

Såldes ser Mattias Svanberg ut att bli kvar i Wolfsburg, där han har kontrakt till sommaren 2027.