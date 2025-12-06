Ryktas till storklubbar: ”Naturligt att ta nästa steg”

Antoine Semenyo har gjort succé i Bournemouth och ryktas till storklubbar.

Ghanas förbundskapten menar på att yttern är redo att ta nästa steg.

– Det är naturligt för honom att ta nästa steg, säger Otto Addo enligt The Athletic.

Foto: Bidlbyrån

Den ghanesiske stjärnan Antoine Semenyo har gjort otrolig succé i AFC Bournemouth och den senaste tiden har det börjat ryktas allt mer om intresse från större klubbar kring yttern.

Klubbar som Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham och Arsenal har nämnts och nu uttalar sig Ghanas förbundskapten gällande stjärnans framtid.

– Han har gjort det väldigt bra i Bournemouth, men med all respekt för Bournemouth, men det är naturligt för honom att ta nästa steg, säger Otto Addo enligt The Athletic.

Huruvida det blir en flytt eller inte är av mindre intresse för Addo.

– Jag ser fram emot att han visar mer av vad han kan för världen, säger han.

Semenyo har enligt uppgifter en utköpsklausul på 65 miljoner pund (814 miljoner kronor) som gäller en viss tid i januari.