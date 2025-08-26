Ryktats om utländskt intresse – ingen stress: ”Nej, nej, nej”

Noah Tolf har fått sitt stora genombrott i IFK Göteborg den här säsongen.

Det har redan börjat ryktas om utländskt intresse, men talangen verkar inte stressa iväg.

– Nej, nej, nej. Jag har absolut ingen stress kring det, säger han till FotbollDirekt.

Den unge ytterbacken har varit given i IFK Göteborg ända sedan Svenska cupen, men att höja sig själv och sin säsong till skyarna är inget talangen själv vill göra.

– Den har ändå varit godkänd, hela säsongen började ju väldigt starkt i cupen, sen så kanske det gick lite upp lite ner, men nu efter sommaruppehållet och precis innan så tycker jag att jag har hållit en mycket jämnare lägsta nivå och haft en bra högst nivå, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är en absolut godkänd säsong, det kan jag inte ta ifrån mig, sen hade jag ändå velat mycket mer.

20-åringen är samtidigt tydlig med han vill förbättra samt vad han tycker har blivit bättre under säsongen.

– Då skulle det vara poängmässigt, men det kommer, jag har ju många inlägg och så som är när. Som när de räddar en bicicleta på mållinjen mot Sirius borta, men det är inget som oroar mig, det kommer när det kommer.

– Sen har jag jobbat mycket med Magnus (Edlund), vi har kollat mycket klipp på försvarsspel, både kollektivt och individuellt, så där har jag också utvecklat mycket.

I samband med att Tolf imponerat har utländska klubbar fått upp ögonen för honom.

Tidigare under året har det rapporterats att klubbar i The Championship och Bundesliga visar intresse för talangen.

– Det är kul att se att man får lite lag som följer än, det är alltid kul. Sen försöker jag att inte tänka så mycket på det enkelt sagt, säger han till FD.

Du har ett långt kontrakt med IFK Göteborg, så jag gissar att du inte känner någon stress kring att ta nästa steg?

– Nej, nej, nej. Jag har absolut ingen stress kring det. Jag trivs jättebra där jag är, det går bra för oss, det går bra för mig, det är bara positivt.

Tolf har spelat 21 matcher i allsvenskan den här säsongen och han har startat alla utom en för Blåvitt.