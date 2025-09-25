Ryktet: United rycker i Harry Kane

Manchester United är intresserat av en Premier League-hemvändare.

Enligt Daily Star ska ”The Red Devils” överväga en värvning av Harry Kane.

Anfallaren väntas lämna Bayern München nästa sommar.

Foto: Alamy

Enligt tidigare uppgifter kan Bayern Münchens stjärnanfallare Harry Kane, 32, lämna den tyska klubben för reapris i sommar. Enligt tyska Bild har Kane har en ”hemlig” klausul i sitt kontrakt som gör att han kan lämna för endast 56,7 miljoner pund (716 miljoner kronor) nästa sommar. Anfallaren måste själv meddela att han vill byta klubb innan vinterns transferfönster stänger för att klausulen ska gälla, enligt uppgifterna.

Den 32-åriga stjärnan har tidigare ryktats vara aktuell för en återkomst till Tottenham Hotspur, och tränaren Thomas Frank har tidigare sagt att han skulle välkomna Kane tillbaka med öppna armar.

– Han är mer än välkommen, sa Frank enligt The Guardian tidigare i veckan.

Tidigare rapporter har även gjort gällande att Barcelona rycker i Harry Kane, och 32-åringen ska till och med ha tackat ja till en muntlig överenskommelse med ”Barça” enligt Sky Sports.

Nu uppger Daily Star att även Manchester United överväger en värvning av Kane i sommar. Enligt uppgifterna ska den tidigare Spurs-spelaren vara sugen på en återkomst till Premier League.