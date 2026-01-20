John Stones har spelat i Manchester City sedan 2016.

Till sommaren ser försvararen ut att lämna klubben.

Foto: Alamy

Så länge Pep Guardiola varit tränare i Manchester City har John Stones spelat i klubben.

Båda kom till City sommaren 2016.

Guardiola har själv varit på väg bort tidigare men nu verkar det åtminstone luta åt att Stones tackar för sig efter tio år i klubben när kontraket löper ut till sommaren.

Det är sillygurun Nicolo Schira som kommer med uppgifterna om att Stones inte kommer förlänga utan ska i stället vara beredd att lämna som Bosman.

Stones har gjort 87 A-landskamper för England och har tidigare spelat i Barnsley och Everton.