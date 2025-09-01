Ser ut att ha dragit sig ur om Silas Andersen 

Häckens Silas Andersen är ett av årets största allsvenska namn och nyligen kom uppgifter om ett stort bud hade presenteras från danska FC Köpenhamn.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu danskarna informerat Häcken om att ett andra bud inte är aktuellt.

Silas Andersen har på bara några månader blivit en större allsvensk celebritet.

Danskens succé har varit ovärderlig för ett Häcken som bitvis har haft stora bekymmer.

Efter en efterlängtad framgång nyligen med avancemanget till gruppspelet i Conference League så har insatserna kring den danske 21-åringen vuxit ytterligare.

Nyligen avslöjade FotbollDirekt att Häcken satt priset till 100 miljoner kronor medan Sportbladet har rapporterat om ett bud nyligen från FCK på 50 miljoner.

Och där ser det nu ut att stanna – i alla fall från den danska storklubbens håll.

Häcken uppges nu, enligt FD:s uppgifter, ha informerats om att ett andra bud inte är aktuellt.

Med det sagt tyder nu allt på att Silas Andersen stannar fram till i januari – om inte FCK tänker om eller någonting avsevärt rasar in från någon annan klubb.



