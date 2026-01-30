Silly Season-fredag – monsterbud på Ayari nobbat

AIK ville ha Degerfors-stjärnan, Derby håller hårt i Widell Zetterström och Sirius väntas motta stort Walta-bud.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från torsdagen!

Foto: Alamy

Jacob Bergström var en av flera bidragande faktorer till att Mjällby tog SM-guld i fjol. Enligt FotbollDirekts uppgifter närmar sig anfallaren en förlängning med Blekingeklubben. Ambitionen ska vara att ha det nya avtalet på plats i god tid innan den allsvenska premiären.

Yasin Ayari har blivit en given spelare i sitt Brighton. Enligt BBC-journalisten Sami Mokbel ska Nottingham Forest lagt ett bud värt 20 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 245 miljoner kronor på den svenske mittfältaren. FD:s uppgifter gör gällande att Brighton kan tänka sig släppa honom för omkring 400 miljoner kronor.

Dijan Vukojevic förlängde nyligen med Degerfors. FotbollDirekt rapporterar att AIK:s tidigare rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen ville värva succéanfallaren. Vukojevic ryktades även till Djurgården – men det var AIK som visade störst intresse.

Foto: Bildbyrån

Jacob Widell Zetterström har kopplats ihop med en flytt till Premier League. Den svensken målvakten ser däremot ut att bli kvar i Derby County i Championship. Enligt Daily Mail kräver klubben 15 miljoner pund, eller 183 miljoner kronor, för den tidigare Dif-keepern vid en eventuell försäljning i sommar.

Hjalmar Ekdal uppvaktas av Werder Bremen. Enligt transferexperten Fabrizio Romano pågår det förhandlingar mellan Burnley och den tyska klubben kring en potentiell affär.

🚨🟢 Excl: Werder Bremen have approached Hjalmar Ekdal from Burnley over potential transfer. Negotiations ongoing. pic.twitter.com/Tg3JLZAzWo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Leo Waltas tid i Sirius ser ut att vara över. Den finske succémannen har länge ryktats bort från Uppsalaklubben och enligt Fabrizio Romano är en exit nära. Romano uppger att Sirius väntas motta ett stort bud inom kort.

Tiago Coimbra har den senaste tiden kopplats ihop med IFK Göteborg. Expressen rapporterar att affären är helt klar. Den kanadensiske anfallaren ska befinna sig i Sverige för att genomföra en läkarundersökning. Affären landar, enligt Expressen, på 2,7 miljoner kronor.

Hammarby sålde Bazoumana Touré i en allsvensk rekordaffär till Hoffenheim i fjol. Enligt sajten Sports Boom har flera storklubbar ögonen på ivorianen. Bland annat ska Bayern München planera ett bud på Touré i sommar. Hoffenheim uppges kräva 50-55 miljoner euro.

Gais gjorde succé i allsvenskan i fjol när en Europaplats säkrades. GP rapporterar att ”Makrillarna” är nära att värva från norska Rosenborg. Enligt tidningen är Henry Sletsjøe högaktuell för Gais och en affär uppges vara nära.