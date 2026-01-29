Guldhjältar lämnar – men nu kommer goda nyheter

Tunga namn har lämnat Mjällby och in i det sista kan Abdoulie Manneh också göra det.

Men det finns annat viktigt som består – som Jacob Bergström.

Enligt vad FD erfar närmar sig förlängning med 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Guldhjältar som Noel Törnqvist och Herman Johansson är borta och även om Mjällby tjänat större pengar är sportsliga hålen stora. Det här kan komma att förstärkas om även Abdoulie Manneh till sist går utomlands.

Men allt är inte föränderligt, som i högsta grad Jacob Bergström. Den gångna säsongen kom han upp i över 200 allsvenska matcher och hans betydelse är fortsatt stor.

Mästarna har nu några utgående kontrakt i december att hantera – framförallt Bergströms, Elliot Strouds och Viktor Gustafsons.

Kring Bergström närmar det sig nu, enligt vad FD erfar, en lösning. Samtal uppges pågå och sportchef Hasse Larsson har även tidigare uttryckt förhoppningar.

Enligt vad FD erfar närmar sig en lösning och ambitionen är att ha en förlängning på pränt i god tid innan den allsvenska premiären.

Under sina år i Mjällby AIF har Jacob Bergström spelat 207 matcher i vilka det har blivit 53 mål och 17 assist. Under fjolårssäsongen spelade han 29 matcher och gjorde åtta poäng.