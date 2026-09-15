”Kid Messi” kräver att lämna Manchester United

Manchester United står inför ett jätteproblem i sin akademi.

Den 15-årige talangen JJ Gabriel spås bli Manchester Uniteds nästa stora stjärna.

Nu chockerar han klubbledningen genom att formellt begära att få bryta sitt kontrakt.

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JJ Gabriel betraktas som en av de absolut största talangerna som tagit sig fram genom Manchester Uniteds ungdomssystem på flera år. Nu har talangen skickat in en formell begäran om att häva sin registrering hos klubben i ett försök att bli en free agent, rapporterar The Telegraph.

Beslutet kommer som en total överraskning för United. Tränaren Michael Carrick hade nämligen planerat att ta ut 15-åringen i truppen till onsdagens ligacupmöte mot Brighton, där Gabriel var i linje med att bli den yngsta spelaren någonsin att representera klubbens A-lag.

Gabriel, som gått under smeknamnet ”Kid Messi”, har redan levererat stordåd på ungdomsnivå. Så sent som förra veckan stod England U17-landslagsmannen för ett hattrick i UEFA Youth League-matchen mot Sabah. I fjol blev han dessutom den yngsta vinnaren någonsin av klubbens prestigefyllda akademipris Jimmy Murphy Young Player of the Year.

Hyllningarna från klubbens legendarer har inte sparts på:

– Det är en riktigt stor talang, har tränaren Michael Carrick tidigare sagt.



Klubbikonen Ryan Giggs har gått ännu längre i sin hyllning till 15-åringen.



– En generationsöverskridande talang, säger Ryan Giggs omdöme om 15-åringen.

Ledningen i Manchester United uppges fortfarande vara förvånade över vad som ligger bakom Gabriels plötsliga utspel, men hoppas fortfarande kunna övertala superlöftet att stanna på Old Trafford.

FC Barcelona uppges följa situationen noggrant. Enligt transferjournalisten Ben Jacobs är den spanska storklubben en av flera klubbar som håller ögonen på 15-åringen.