Uppgifter: Real Madrid leder racet om JJ Gabriel

Framtiden i Manchester United är högst osäker för JJ Gabriel.

Barcelona har visat starkt intresse och tagit emot spelaren för förhandlingar på plats.

De senaste uppgifterna från Sport visar dock att Real Madrid leder jakten på honom.

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Manchester Uniteds superlöfte JJ Gabriel var tänkt att bli klubbens yngsta debutant någonsin i cupmötet mot Brighton & Hove Albion. I stället slog nyheten ned att talangen vill lämna klubben, och bara dagar senare var han på plats i Katalonien för förhandlingar med Barcelona, som såg ut att vara i förarsätet.

Men enligt uppgifter till Sport är det dock Real Madrid som leder racet om 15-åringen, då ärkerivalens erbjudande ska vara större än Barcelonas. Tidningen uppger vidare att Deco kämpar för att övertyga JJ Gabriels agent om att Barças projekt är det mest intressanta.

Trots intresse från Bayern München och Paris Saint-Germain tyder mycket på att JJ Gabriel föredrar en flytt till Spanien. Samtidigt kämpar Manchester United för att övertala supertalangen att bli kvar i klubben.

