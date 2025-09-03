Tre (!) svenskar på topplistan

Transferfönstret är stängt och Silly Season har rundats av.

Här är de 20 dyraste värvningar under sommarfönstret.

Video Isaks första ord: "Vill vinna allt som går att vinna"

Under måndagskvällen bommade det internationella transferfönstret till sist igen och nu är det, med undantag av dispanser, färdigvärvat för de europeiska storklubbarna.

Den engelska högstaligan Premier League har varit minst sagt aktiv på transferfönstret, och totalt sett har PL-klubbarna värvat för 3, 11 miljarder pund, vilket motsvarar hissnande nästan 40 miljarder (!) kronor. Det är mer än vad de fyra andra toppligorna har spenderat – tillsammans.

Det är Liverpool som har skapat flest rubriker på transfermarknaden och har svarat för de tre dyraste värvningarna under sommarens transferfönster; Alexander Isak från Newcastle, Florian Wirtz från Bayer Leverkusen, och Hugo Ekitiké från Eintracht Frankfurt. Totalt sett har Liverpool spenderat omkring 489, 6 miljoner euro (motsvarande drygt 5,4 miljarder kronor).

Foto: Liverpool

Alexander Isaks rekordövergång till Liverpool är dock inte den enda svenska transfern som har skapat rubriker denna sommar. På listan över de 20 dyraste värvningarna finns Viktor Gyökeres övergång till Arsenal med på plats 13, och Anthony Elanga till Newcastle landar in på den 19:e dyraste värvningen under sommarfönstret.

Här är de 20 dyraste värvningarna:

Alexander Isak, Newcastle till Liverpool (145 miljoner euro) Florian Wirtz, Bayer Leverkusen till Liverpool (125 miljoner euro) Hugo Ekitiké, Eintracht Frankfurt till Liverpool (95 miljoner euro) Nick Woltemade, Stuttgart till Newcastle (85 miljoner euro) Benjamin Sesko, RL Leipzig till Manchester United (76,5 miljoner euro) Victor Osimhen, Napoli till Galatasaray (75 miljoner euro) Bryan Mbeumo, Brentford till Manchester United (75 miljoner euro) Matheus Cunha, Wolves till Manchester United (74,2 miljoner euro) Martín Zubimendi, Real Sociedad till Arsenal (70 miljoner euro) Luis Díaz, Liverpool till Bayern München (70 miljoner euro) Eberechi Eze, Crystal Palace till Arsenal (69,3 miljoner euro) Mateo Retegui, Atalanta till Al-Qadsiah FC (68,25 miljoner euro) Viktor Gyökeres, Sporting till Arsenal (65,8 miljoner euro) Xavi Simons, RB Leipzig till Tottenham Hotspur (65 miljoner euro) Mohammed Kudus, West Ham till Tottenham Hotspur (63,8 miljoner euro) João Pedro, Brighton till Chelsea (63,7 miljoner euro) Ilya Zabarnyi, Bournemouth till Paris Saint-Germain (63 miljoner euro) Dean Huijsen, Bournemouth till Real Madrid (62,5 miljoner euro) Anthony Elanga, Nottingham Forest till Newcastle (61,4 miljoner euro) Yoane Wissa, Brentford till Newcastle (57,7 miljoner euro)

✔️ Källa: Transfermarkt.com.