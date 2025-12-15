Uppgifter: Abdulic högaktuell för Peking

Martin Falk ryktas lämna IFK Norrköping.

Nu skriver Expressen att den tidigare Sandviken-tränaren Eldar Abdulic är högaktuell som ersättare.

Foto: Bildbyrån

Efter degraderingen till superettan har framtiden i krisklubben IFK Norrköping varit ett enda stort frågetecken. Tränaren Martin Falk har ryktats lämna ”Peking”, och för några dagar sedan skrev både Fotbollskanalen och Expressen att 30-åringen är nära att bli assisterande tränare i norska Molde.

Under måndagen skriver Expressen att den tidigare Sandvikens IF-tränaren Eldar Abdulic är en kandidat till att ersätta Falk. Enligt tidningen är Abdulic ”högaktuell” för uppdraget som Norrköping-tränare.

Samtidigt uppges Abdulic, som lämnade Sandviken efter säsongen, vara i långt gångna förhandlingar med finska KuPS. 38-åringen har också nämnts som en potentiell kandidat till jobbet som Örebro SK-tränare.

FotbollDirekt har sökt Martin Falk och Eldar Abdulic.