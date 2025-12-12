Uppgifter: Martin Falk nära nytt jobb – lämnar Norrköping

Martin Falk ser ut att lämna IFK Norrköping efter degraderingen.

Enligt Fotbollskanalen är han nära norska Molde.

Även Expressen har samma uppgifter.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping-tränaren Martin Falks framtid i ”Peking” har varit ett stort frågetecken under den senaste tiden. Efter kvalförlusten mot Örgryte för några veckor sedan, där det stod klart att Norrköping åker ur allsvenskan och kommer att spela i superettan nästa år, uttalade sig tränaren om sin framtid.

– Det är upp till klubben. Jag är inte i en position där jag kan bestämma det. Det viktigaste är vad klubben känner och vill, sa Falk då.

Under fredagskvällen rapporterar Fotbollskanalen att ”Peking” nu ser ut att tappa sin huvudtränare. Sajten uppger att Falk är nära ett jobb som assisterande tränare i den norska storklubben Molde. Tanken sägs vara att 30-åringen ska ingå i en stab under Sindre Tjelmeland, som Molde försöker få loss från polska Lech Poznan.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har IFK Norrköping blivit erbjudna Moldes interimtränare Magne Hoseth som en eventuell ny huvudtränare.

FotbollDirekt söker Martin Falk.